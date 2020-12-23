Роналду отреагировал на крупное поражение "Ювентуса"

"Вчера, с плохим выступлением и результатом, далёким от приемлемого, мы закрыли наши запланированные игры на 2020 год, особенный год во многих отношениях. Пустые стадионы, протоколы COVID, отложенные игры, длительные остановки и очень плотный календарь.Но это ни для чего не оправдание. Мы знаем, что должны отдавать больше себя, чтобы играть лучше и побеждать постоянно. Мы — "Ювентус"! И мы просто не можем принять ничего меньшего, чем превосходство на поле!" - гласит пост Криштиану в инстаграме.Матч 14-го тура итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Фиорентиной" закончился победой "фиалок" со счетом 3:0. Это поражение стало первым для туринской команды в нынешнем сезоне итальянского чемпионата.Кроме того, вчера была отменена техническая победа "Ювентуса" в матче над "Наполи". Неаполитанцам вернули одно очко штрафа. Матч 3-го тура должен будет переигран. Дата станет известна позже.На данный момент "Ювентус" идет на 3-м месте, набрав 24 очка. "Фиорентина" после этой победы набрала 14 очков и занимает 14-е место."Ювентус" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. На первой стадии плей-офф команда Пирло сыграет против "Порту". Первая игра пройдет в Португалии.