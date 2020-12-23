Главного арбитра матча Серии A "Ювентус" - "Фиорентина" могут отстранить от работы

Итальянский рефери Федерико Ла Пенна может быть отстранен от судейства из-за ошибок в матче 14 тура Серии A "Ювентус" - "Фиорентина" (0:3).

Фото: AFP

Арбитра матча 14 тура Серии A "Ювентус" - "Фиорентина" (0:3) Федерико Ла Пенну могут отстранить от работы, сообщают итальянские СМИ. Причиной этого могут стать его ошибки, допущенные при обслуживании данной игры: во втором тайме судья не показал второе предупреждение за грубый фол игроку гостей Борхе Валеро, а также два раза принял решение в пользу "фиалок" в ситуациях с возможными пенальти в их ворота.



"Ювентус" играл в меньшинстве с 18 минуты - прямую красную карточку за грубое нарушение правил получил полузащитник Хуан Куадрадо. После этого поражения "Юве" занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии A с 24 очками в 13 матчах, "Фиорентина" набрала 14 баллов в 14 играх и находится на 14 месте.



Источник: La Gazzetta dello Sport