Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отпросился у клуба и улетел на рождественские выходные в Дубай, еще несколько футболистов команды последовали его примеру, сообщают итальянские СМИ. По возвращении игроки должны будут пройти карантин.
Это решение игроков и руководства "Юве" вызвало в Италии бурную реакцию. Многие жители страны возмущены тем фактом, что футболисты спокойно улетают отдыхать, в то время как некоторые итальянские семьи не могут жить вместе из-за ограничений, связанных с COVID-19.
В октябре 2020 года Криштиану Роналду был заражен коронавирусом, по этой причине игрок пропустил почти 3 недели матчей и тренировок.
Источник: La Gazzetta dello Sport
Роналду улетел на Рождество в Дубай и вызвал возмущение в Италии
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отправился отдыхать за пределы Италии, чем вызвал возмущение итальянцев, соблюдающих ограничения из-за пандемии.
Фото: Getty Images
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