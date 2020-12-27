Гендиректор "Милана" Газидис: пока продление контракта с Ибрагимовичем не обсуждали

Генеральный директор " Милана " Иван Газидис рассказал о возможном продлении контракта с нападающим команды Златаном Ибрагимовичем.

Фото: "Getty Images"

"Мы ещё не обсуждали продление контракта. Это будет решение не только клуба, но и его самого. Ибра — особенный человек. У него необыкновенная мотивация и большой интеллект.



Мы хотели, чтобы он присоединился к нам ещё в январе 2019 года. Пытались его подписать, но тогда он сказал, что его история с "Лос-Анджелес Гэлакси" ещё не окончена. Ибра всегда призывал всех выкладываться по максимуму, и таким образом он улучшал всех — игроков и клуб в целом", - сказал Газидис.



Златан Ибрагимович пришел в "Милан" в январе 2020 года свободным агентом. До этого он выступал в клубе МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси".



Это не первый приход Ибрагимовича в итальянский клуб. В 2010 он пришел в стан "красно-черных" на правах аренды из "Барселоны". Следующий сезон о провел уже как полноценный игрок итальянской команды.



В нынешнем сезоне у шведского футболиста 10 матчей за "Милан", в которых он забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач. За все время выступлений у Ибрагимовича 115 матчей за "Милан", 78 голов и 31 результативная передача.



Источник: Sky Sport Italia