Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отправился в ОАЭ на частном самолете. Там он будет присутствовать на церемонии вручения наград в рамках премии Globe Soccer Awards.
После поездки португальцу не придется отбывать карантин, несмотря на то, что с 21 декабря по 6 января, все лица, которые возвращаются в Италию из-за границы, должны изолироваться на определенный срок. Но для спортсменов есть исключение: они могут в изоляции контактировать с партнерами по команде и постоянно сдавать тесты на коронавирус.
Криштиану Роналду претендует на приз лучшему игроку года. Вместе с ним на эту премию претендуют Лионель Месси ("Барселона") и Роберт Левандовски ("Бавария").
В нынешнем сезоне Роналду в составе "Ювентуса" провел 14 матчей, забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.
Источник: La Gazzetta dello Sport
Роналду не придется отбывать карантин после возвращения из ОАЭ
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отправился в ОАЭ на церемонию вручения премии Globe Soccer Awards.
Фото: "Getty Images"
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