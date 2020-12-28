Сообщается, что 4 специалиста отказались отвечать на вопрос. 11 тренеров считают, что в нынешнем сезоне Скудетто выиграет "Интер". В их числе и наставник "Милана" Стефано Пиоли.
Примечательно, что лишь по одному специалисту назвали в качестве главных претендентов "россонери" и действующего чемпиона Италии "Ювентус".
Напомним, что по итогам 14-и туров итальянского чемпионата турнирную таблицу возглавляет "Милан", набравший 34 очка. С отставание в 1 балл на второй строчке располагается "Интер", возглавляемый Антонио Конте. Замыкает тройку "Рома", которая имеет в своем активе 27 очков. "Ювентус" же с 24-я баллами идет 6-м.
Источник: Football Italia
11 тренеров клубов чемпионата Италии считают, что "Интер" выиграет Скудетто
16 главных тренеров клубов Серии А из 20 приняли участие в опросе, назвав основного претендента на чемпионский титул.
Фото: ФК "Интер"
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