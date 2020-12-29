"Конечно, наиболее конкретный интерес к албанцу проявляет "Рома". Есть московский "Спартак", который уже интересовался игроком и отправлял официальное предложение в "Наполи", но Гаттузо заблокировал трансфер. Для игрока наиболее приемлемый вариант - остаться в Италии", - заявил Венерато.
Эльсеид Хюсай выступает за "Наполи" с 2015 года. В неаполитанский клуб он перешел из "Эмполи". В нынешнем сезоне он провел 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Всего за "Наполи" он провел 202 матча, забив один гол и отдав восемь результативных передач.
"Наполи" занимает 5-е место в таблице Серии А, в 13-ти матчах команда Гаттузо набрала 24 очка.
Источник: Radio Kiss Kiss Napoli
Источник: "Спартак" сохраняет интерес к Хюсаю
Итальянский журналист Чиро Венерато рассказал, что московский "Спартак" продолжает интересоваться защитником "Наполи" Эльсеидом Хюсаем.
Фото: "Getty Images"
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