Источник: "Спартак" сохраняет интерес к Хюсаю

Итальянский журналист Чиро Венерато рассказал, что московский "Спартак" продолжает интересоваться защитником "Наполи" Эльсеидом Хюсаем.
Фото: "Getty Images"
"Конечно, наиболее конкретный интерес к албанцу проявляет "Рома". Есть московский "Спартак", который уже интересовался игроком и отправлял официальное предложение в "Наполи", но Гаттузо заблокировал трансфер. Для игрока наиболее приемлемый вариант - остаться в Италии", - заявил Венерато.

Эльсеид Хюсай выступает за "Наполи" с 2015 года. В неаполитанский клуб он перешел из "Эмполи". В нынешнем сезоне он провел 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Всего за "Наполи" он провел 202 матча, забив один гол и отдав восемь результативных передач.

"Наполи" занимает 5-е место в таблице Серии А, в 13-ти матчах команда Гаттузо набрала 24 очка.

Источник: Radio Kiss Kiss Napoli

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Серия А Наполи Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Барселона" не смогла обыграть "Эйбар"
Матч "Тоттенхэм" - "Фулхэм" может быть отменен
Скопинцев забил лучший гол "Динамо" в 2020 году
"Ювентус" подпишет 19-летнего американца 1
"Антальяспор" с Кудряшовым проиграл на своем поле со счетом 0:6 в чемпионате Турции
Сафонов вошел в тройку самых дорогих голкиперов в мире не старше 21 года 2
АПЛ может сделать перерыв на две недели из-за вспышки коронавируса
Ловрен примет в своем отеле пострадавших от землетрясения в Хорватии 1
Бушманов: видимо, у Гончаренко с помощниками были разногласия, и руководство ЦСКА сделало выбор в его пользу
Холанд восстановился после травмы
Пономарев посоветовал Акинфееву закончить карьеру и войти в тренерский штаб ЦСКА 2
Бывший наставник "Реала" Солари возглавил "Америку"
Пономарев: все помощники старшего тренера должны быть из своего коллектива! А у нас Онопко 10 лет просидел 6
Тransfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков РПЛ 14
Федун и Гинер выдвинуты в исполком РФС
Гомес может продолжить карьеру в MLS
Источник: "Спартак" сохраняет интерес к Хюсаю 1
Ребров: самое жуткое было, когда весь стадион, от взрослых до детей, кричал - "Иди на ###, Кононов Олег" 11
Дюков - единственный кандидат на пост президента РФС 10
В "Шеффилд Юнайтед" заявили о вспышке коронавируса
Петреску интересна работа в ЦСКА или "Спартаке" 3
Гунько: Кокорин сейчас головная боль для "Спартака" 2
"Когда он еще верил в Деда Мороза!" Аршавин показал архивное фото с Круговым
Ребров: Кононов часами объяснял, как прессинговать, но мы тупо бежали вперед, и нас обрезали 2
"Торпедо" объявило о расторжении контракта с Прошляковым
ЦСКА хотел приобрести капитана "Маккаби Хайфа" Лави 1
Симеоне прокомментировал уход Косты из "Атлетико"
Березуцкий и Васин сыграли в новогоднем ролике ЦСКА, спародировав момент из "Кавказской пленницы" 4
Сафонов: уверен, что Кокорину не дали сыграть против "Зенита" и "Сочи" 6
Ловчев - об уходе Онопко и Овчинникова из ЦСКА: в команде зачищают поляну под Василия Березуцкого 6
Все новости
-