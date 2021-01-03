Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку установил новый рекорд в миланском клубе. В игре 15-го тура итальянской Серии А против "Кротоне" (6:2), Лукаку стал автором одного из мячей. Для него этот гол стал 50-м по счету за "нерадзурри" с момента прихода Лукаку в команду. Игра против "Кротоне" у бельгийца было 70-й за "Интер".
Таким образом, он побил достижение бразильца Роналду, который забил 50 голов, сыграв за итальянскую команду 77 матчей.
Матч 16-го тура "Интер" - "Кротоне" закончилась со счетом 6:2. Хет-трик в матче оформил аргентинец Лаутаро Мартинес.
После этой победы миланский клуб набрал 36 очков и возглавил турнирную таблицу итальянской Серии А. Отрыв от "Милана" составляет одно очко. Команда Пиоли матч этого тура сыграет позже.
"Кротоне" с 9-ю очками занимает 19-е место.
Источник: Squawka
Лукаку, забив 50 голов в 70 матчах за "Интер", побил рекорд Роналдо
Бельгийский форвард "Интера" Ромелу Лукаку превзошел достижение бразильца Роналдо по количеству забитых мячей за миланский клуб.
Фото: "Getty Images"
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