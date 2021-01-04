Одноклубник Миранчука Гомес может перейти в "Ювентус"

Экс-капитан "Аталанты" Алехандро Папу Гомес, планирующий уйти из команды из-за конфликта с главным тренером Джанпьеро Гасперини, может стать игроком "Ювентуса".

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"Ювентус" может попытаться приобрести аргентинца Алехандро Гомеса из "Аталанты", передает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Наиболее вероятен этот трансфер будет в том случае, если "Юве" сможет продать в берлинскую "Герту" Федерико Бернардески.



В текущем сезоне Гомес отыграл 10 встреч Серии А, в которых забил 4 мяча и сделал 2 результативных передачи.