Одноклубник Миранчука Гомес может перейти в "Ювентус"

Экс-капитан "Аталанты" Алехандро Папу Гомес, планирующий уйти из команды из-за конфликта с главным тренером Джанпьеро Гасперини, может стать игроком "Ювентуса".
Фото: Getty Images
"Ювентус" может попытаться приобрести аргентинца Алехандро Гомеса из "Аталанты", передает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Наиболее вероятен этот трансфер будет в том случае, если "Юве" сможет продать в берлинскую "Герту" Федерико Бернардески.

В текущем сезоне Гомес отыграл 10 встреч Серии А, в которых забил 4 мяча и сделал 2 результативных передачи.

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