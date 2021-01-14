Накануне Миранчук впервые вышел в стартовом составе "Аталанты". Бергамаски встречались с "Кальяри" в матче 1/8 финала Кубка Италии и обыграли соперника со счетом 3:1. Миранчук забил первый гол "Аталанты" в этом матче. Данная победа позволила команде российского полузащитника выйти в следующий раунд Кубка Италии.
"Миранчук дал основания выпускать его в стартовом составе. Нужно продолжать дальше, но не забывать, что у него очень большая конкуренция. Поздравляем Лешу", - сказал Семин.
Напомним, что Миранчук перешел из "Локомотива" в "Аталанту" в августе минувшего года. В текущем розыгрыше Серии А он провел восемь матчей и отметился одним голом.
Источник: Чемпионат
Семин: Миранчук дал тренерам "Аталанты" основания выпускать его в стартовом составе
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал выступление своего бывшего подопечного Алексея Миранчука, защищающего цвета "Аталанты", во вчерашнем матче Кубка Италии.
Фото: "Аталанта"
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