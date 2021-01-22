"Только рад за Кокорина. Будем теперь следить еще за одним нашим футболистом в Италии и надеяться, что травмы обойдут его стороной. "Фиорентина" идет внизу, мало забивает и нуждается в игроке, который позволит ей выбраться из этой ситуации. Такие авторитетные люди, как Фабио Капелло и Роберто Манчини, работали с Кокориным и высказали свое положительное мнение о нем. Думаю, что во Флоренции прислушались в том числе и к ним. И если у него получится, возникнет вопрос, почему Александр не заиграл в "Спартаке", - сказал Евсеев.
Напомним, ранее московский "Спартак" объявил о договоренности с "Фиорентиной" о трансфере нападающего Александра Кокорина. Чтобы подписать контракт, который по сообщениям СМИ будет рассчитан на 3 года, российский игрок должен успешно пройти медосмотр.
Александр Кокорин стал игроком "Спартака" летом прошлого года. Он пришел в московскую команду на правах свободного агента. За 10 матчей в составе "красно-белых" он забил 2 гола.
"Спартак" занимает третье место в таблице РПЛ, набрав в 19-ти матчах 35 очков.
"Фиорентина" в таблице Серии А идет на 14-м месте. В активе "фиалок" 18 очков в 18-ти матчах. Ближайший матч у команды против "Кротоне" 23 января. Игра начнется в 22:45 мск.
Источник: "СЭ"
Евсеев: если у Кокорина получится в "Фиорентине", возникнет вопрос, почему он не заиграл в "Спартаке"
Экс-главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".
Фото: ФК "Спартак"
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