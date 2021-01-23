— По уровню своего таланта, о котором уже сложены легенды… Ему скоро исполнится 30 лет, поэтому сложно оценивать потенциал и талант, но по качествам он точно сможет заиграть в Италии, — цитирует Слуцкого "Матч ТВ".
Напомним, "Спартак" и "Фиорентина" договорились о трансфере форварда. Завтра россиянин должен пройти медобследование, по результатам которого во вторник подписать соглашение с итальянским клубом. Сумма трансфера должна составить 4,5 млн евро, а Кокорин подпишет многолетний контракт.
Слуцкий: по качествам Кокорин точно сможет заиграть в Италии
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий оценил перспективы форварда Александра Кокорина в "Фиорентине".
Фото: ФК "Рубин"
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