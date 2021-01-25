Азмун: у Кокорина большой потенциал, он может играть в любой лиге

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун пожелал удачи Александру Кокорину в матчах за итальянскую "Фиорентину".
Фото: ФК "Зенит"
Кокорина очень большой потенциал. Он может играть в любой лиге. От всей души желаю ему добиться успеха в Италии. Хочу, чтобы он с гордостью защищал честь своей страны и радовал болельщиков из России. Я всегда радуюсь за Алексея Миранчука, когда он забивает за "Аталанту", и буду радоваться голам Кокорина", - сказал Азмун.

Московский "Спартак" ранее объявил о переходе в итальянскую "Фиорентину" нападающего Александра Кокорина. Сегодня российский футболист прибыл в Италию для прохождения медосмотра. Кокорин должен подписать контракт с "фиалками" до 2024 года, а сумма трансфера составить 4,5 млн евро.

Сердар Азмун в нынешнем сезоне провел за "Зенит" 20 матчей, забив 11 мячей и отдав 5 голевых передач. За петербуржцев он выступает с февраля 2019 года.

Источник: "СЭ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Азмун Кокорин Фиорентина Серия А Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Атлетик" крупно обыграл "Хетафе", забив пять мячей
"Тоттенхэм" разгромил "Уиком" в Кубке Англии, Бэйл забил впервые за месяц
Азмун: у Кокорина большой потенциал, он может играть в любой лиге 1
Защитник "Реала" Начо сдал положительный тест на коронавирус
Набабкин: рад, что возобновил тренировки в общей группе ЦСКА
Орлов рассказал новые детали перехода Кокорина в "Фиорентину" 2
Источник: "Зенит" должен "Барселоне" более 9 млн евро за Малкома 7
Россиянин Даниэль Аггер: из "Ливерпуля" был только я. Играл в футбол на Цветном бульваре 1
"Кто-то работает как Юлий Цезарь". "Ростов" показал Карпина за ноутбуком на велотренажере (видео)
Итальянский журналист предположил, почему сын Газзаева стал главным тренером "Сиены"
"Зенит" выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Эрнеста Серебренникова
Ананко: отношусь к возможному возвращению Промеса в "Спартак" положительно
Папастатопулос подписал контракт с "Олимпиакосом"
Хинкель: мы крайне удовлетворены первым сбором "Спартака"
ЦСКА сыграет товарищеский матч с "Мурсией"
Вратарь "Алании": теперь не вариант быть переписанным. Проверяют, записывают, и не обманешь
Рангник отказался стать временно исполняющим обязанности главного тренера "Челси"
"Медосмотр продолжается". Фиорентина выложила фото Кокорина в клубной экипировке 2
Орлов: Промес в "Спартаке" - это какая-то авантюра от агентов 15
Источник: сегодня вечером Кокорин прибудет во Флоренцию
Хабиб - о матче на сборах "Спартака": голод и мотивация нашей команды была выше игровой практики соперника
Червиченко: после перехода Кокорина в Европе насторожатся по отношению к нам. Это общий минус для российского футбола 12
Червиченко: если Кокорин пройдет медосмотр - будем наблюдать, как «Фиорентина» пытается от него избавиться 4
"Бешикташ" и "Порту" ведут переговоры с Халком, которым интересовался "Зенит"
Вратарь "Алании" Солдатенко: российский футбол - грязь. Я с этим сталкивался 11
Набабкин и Кучаев частично вернулись к тренировкам с ЦСКА
Гендир "Тамбова": 99 процентов, что мы снимаемся с чемпионата. Клуб прекращает существование 2
Источник: "Тамбов" прекратит свое существование 1
"Уфа" с минимальным счетом проиграла "Црвене Звезде"
Кокорин прибыл в клинику для медосмотра перед трансфером в "Фиорентину" (видео) 11
Все новости
-