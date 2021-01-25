"У Кокорина очень большой потенциал. Он может играть в любой лиге. От всей души желаю ему добиться успеха в Италии. Хочу, чтобы он с гордостью защищал честь своей страны и радовал болельщиков из России. Я всегда радуюсь за Алексея Миранчука, когда он забивает за "Аталанту", и буду радоваться голам Кокорина", - сказал Азмун.
Московский "Спартак" ранее объявил о переходе в итальянскую "Фиорентину" нападающего Александра Кокорина. Сегодня российский футболист прибыл в Италию для прохождения медосмотра. Кокорин должен подписать контракт с "фиалками" до 2024 года, а сумма трансфера составить 4,5 млн евро.
Сердар Азмун в нынешнем сезоне провел за "Зенит" 20 матчей, забив 11 мячей и отдав 5 голевых передач. За петербуржцев он выступает с февраля 2019 года.
Источник: "СЭ"
Азмун: у Кокорина большой потенциал, он может играть в любой лиге
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун пожелал удачи Александру Кокорину в матчах за итальянскую "Фиорентину".
Фото: ФК "Зенит"
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