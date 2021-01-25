Заваров отметил, что Кокорину нужно было сменить обстановку, отправиться выступать в другую страну. Также он заявил, что нападающий принесет пользу "Фиорентине".
"После того что произошло с Кокориным — а в жизни всякое случается и все были молодыми — думаю, он все понял. И ему как раз нужно было поменять обстановку, поехать в другую страну — необязательно в Италию, хоть в Молдавию. И мне кажется, что с опытом и качеством игры, которые он демонстрировал раньше, он принесет пользу новому клубу. И здесь вопрос не только спортивной карьеры, но и психологического, человеческого состояния", - сказал Заваров.
Отметим, что накануне Кокорин прошел медосмотр в Италии перед трансфером в "Фиорентину". Ожидается, что российский форвард подпишет контракт до 2024 года. Предположительно, сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
Заваров: Кокорину нужно было поехать в другую страну - необязательно в Италию, хоть в Молдавию
Экс-игрок сборной СССР и "Ювентуса" Александр Заваров прокомментировал трансфер форварда Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".
Фото: "Фиорентина"
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