- Такое происходит в футболе. Кокорин похож на дерево, которое цветет, но не дает плодов. Ему почти 30 лет. И за это время я не могу вспомнить ничего, кроме шумных историй и переходов из клуба в клуб. Но что поделать, игроки и тренеры в нашем футболе находятся под внешним влиянием. Это один цех. Братва. Процветает бизнес, - передает слова Бышовца Sport24.
29-летний нападающий Александр Кокорин прошел медицинский осмотр в итальянской "Фиорентине" и в ближайшее время должен подписать контракт с клубом. С августа 2020 года футболист выступал за московский "Спартак", в котором принял участие в 10 матчах, забил 2 гола с пенальти и отдал 2 результативные передачи. С октября 2018 по сентябрь 2019 года Кокорин отбывал тюремное заключение за удар стулом посетителя кафе.
Бышовец: Кокорин похож на дерево, которое цветет, но не дает плодов
Экс-главный тренер олимпийской сборной СССР и сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал трансфер форварда Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!