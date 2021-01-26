- Жду ли от Кокорина чудес в Италии? Нет оснований. Кокорин - это не Шалимов, не Колыванов, не Канчельскис, не Добровольский, игравшие в Италии. Это звезды европейского уровня. А тут человек едет в зарубежный клуб, ничем себя не проявив. Говоря о Кокорине, нужно говорить о личностных качествах. Талант у него есть. Но волевой порог очень низкий, - приводит слова Бышовца Sport24.
29-летний нападающий Александр Кокорин принял участие в матчах 13 сезонов РПЛ. Всего за это время на счету Кокорина 251 матч в Российской премьер-лиге, 67 забитых мячей и 33 результативных передачи. Наилучшим бомбардирским достижением форварда является 10 забитых голов в одном сезоне РПЛ, что удавалось ему в чемпионатах России 2012/2013, 2013/2014 и 2017/2018.
Бышовец: талант у Кокорина есть. Но волевой порог очень низкий
Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал о своих ожиданиях от нападающего Александра Кокорина в итальянской "Фиорентине".
Фото: youtube.com
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