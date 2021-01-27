Первый тренер Кокорина: рад переходу Саши в "Фиорентину". Наверное, это последний его шанс показать себя на топ-уровне

Первый тренер форварда Александра Кокорина Валерий Стаферов высказался о переходе игрока в "Фиорентину".
Фото: "Фиорентина"
Стаферов отметил, что рад этому трансферу. По его словам, для Кокорина переход в "Фиорентину" - последняя возможность проявить себя на топ-уровне. Кроме того, Стаферов заявил, что Александр может попасть в один из топ-клубов, если будет хорошо играть за "Фиорентину".

"Конечно, я рад. Человек будет играть в хороший и добротный футбол с интересными противниками. Ему давно это надо было сделать. Наверное, это последний его шанс показать себя на топ-уровне. Есть возможность и в топ-команды попасть, если проявит себя. Все в его голове, руках и ногах.

Саша такой человек, он футбол очень любит и нет разницы в культуре или ментальности — игра везде одинакова. Думаю, что Саша должен адаптироваться. Сколько он может забить за остаток сезона? Главное, чтобы он забивал те моменты, которые у него будут. Чем больше, тем лучше", - заявил Стаферов.

Отметим, что в среду, 27 января, "Фиорентина" объявила о трансфере Кокорина из "Спартака". По данным СМИ, "фиалки" заплатили за 29-летнего игрока 4,5 миллиона евро.

Напомним, что Кокорин выступал за "Спартак" с лета минувшего года. Он провел за москвичей 10 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Источник: Sport24

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Теги: Кокорин Фиорентина Серия А
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