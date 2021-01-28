Федотов - о переходе Кокорина в "Фиорентину": надеемся, что Саша включит на максимум свой характер

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказал мнение о переходе бывшего игрока сочинской команды Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: ФК "Фиорентина"
"Пожелали Саше удачи, надеемся, что он включит на максимум свой характер. Осталось попылить лет пять на хорошем уровне. Это как раз тот случай, когда всем злопыхателям нужно будет доказать, что я [Кокорин] чего-то стою.

Мог ли Кокорин вместо "Фиорентины" вернуться в "Сочи"? Нет-нет. Когда у него закончился контракт, мы ему так и сказали: "Хотим тебя видеть в зарубежном клубе". Это свершилось. Наверное, глупо, имея хорошие данные и талант, не воспользоваться теми опциями, которые тебе дала жизнь. Мы рады, что это случилось", - сказал Федотов.

Александр Кокорин перешел в состав "Фиорентины" из московского "Спартака". За российского нападающего "фиалки" заплатят 4,5 млн евро. Контракт Кокорина с итальянской командой рассчитан до 2024 года.

Александр выступал за "Сочи" с февраля по июль 2020 года на правах аренды из петербургского "Зенита". За сочинскую команду он провел 10 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 результативных передачи.

"Сочи" занимает 4-е место в таблице Российской Премьер-лиги. После 19-ти матчей команда Федотова набрала 33 очка.

В 20-м туре РПЛ сочинцы дома сыграют против тульского "Арсенала". Матч пройдет 27 февраля и начнется в 19:00 мск.

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Серия А Кокорин Фиорентина Федотов Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Источник: первый тур нового сезона РПЛ запланирован на 25 июля
"Милан" не будет наказывать Ибрагимовича за конфликт с Лукаку 1
Источник: Гайч прошел медосмотр в "Беневенто" 3
Губернатор Тамбовской области: мы не можем предоставить "Тамбову" бюджетное финансирование 1
Объявлены составы на центральный матч 20-го тура АПЛ "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
Шалимов: не сказал бы, что Кокорин молодец. Любой бы поехал на его месте 1
Кротов: у меня нет цели сидеть на месте. Хочу сыграть в топ-клубе 2
Ещенко - о прозвищах в "Спартаке": Промеса Антошкой называли, Крал у нас - Бивис и Батхед 1
Источник: Аллегри подписал предварительный контракт с "Ромой"
Масалитин - о решении УЕФА провести ЧЕ в заявленных 12 городах: раз они так решили, значит, ситуация вызывает у них доверие
Федотов - о переходе Кокорина в "Фиорентину": надеемся, что Саша включит на максимум свой характер 2
Тосун, на которого претендует ЦСКА, заявил о готовности вернуться в "Бешикташ" 1
Кудряшов: Ротенберг переживал за результаты "Сочи" 2
Нобоа: верю, что Кокорин будет показывать хороший футбол в "Фиорентине" 2
Деспотович: самое важное, чтобы "Рубин" попал в Европу
Орлов: представители Азмуна уже ведут переговоры. Подыскивают ему клуб 12
"Уфа" проиграла "Спартаку" из Суботицы 1
Cтало известно, за сколько "Рубин" купит полузащитника "Зенита" 3
Хабиб считает, что в бою Ибрагимович — Лукаку победит Златан
У Роналду больше подписчиков в инстаграме, чем у всех 20 клубов АПЛ вместе взятых
Карпин рассказал о состоянии Норманна и Глебова
Гончаренко оценил победу над "Реалом Мурсией" 2
"Динамо" показало два шикарных гола от Карапузова (видео)
Источник: "Рубин" ведет переговоры по трансферу футболиста "Зенита"
Кокорин не попал в заявку "Фиорентины" на матч с "Торино" 2
Самая дешевая футболка Кокорина в "Фиорентине" обойдется в 5500 рублей, дорогая — 8300 3
В Британии предложили заморозить активы Усманова и Абрамовича из-за Навального 15
Итальянское СМИ не оценило игру Миранчука в матче с "Лацио" 1
Источник: ЦСКА готов арендовать Тосуна, но у "армейцев" серьезная конкуренция за игрока 6
В "Спартаке" отреагировали на информацию о предложении "Фенербахче" по Туфану
Все новости
-