"Пожелали Саше удачи, надеемся, что он включит на максимум свой характер. Осталось попылить лет пять на хорошем уровне. Это как раз тот случай, когда всем злопыхателям нужно будет доказать, что я [Кокорин] чего-то стою.
Мог ли Кокорин вместо "Фиорентины" вернуться в "Сочи"? Нет-нет. Когда у него закончился контракт, мы ему так и сказали: "Хотим тебя видеть в зарубежном клубе". Это свершилось. Наверное, глупо, имея хорошие данные и талант, не воспользоваться теми опциями, которые тебе дала жизнь. Мы рады, что это случилось", - сказал Федотов.
Александр Кокорин перешел в состав "Фиорентины" из московского "Спартака". За российского нападающего "фиалки" заплатят 4,5 млн евро. Контракт Кокорина с итальянской командой рассчитан до 2024 года.
Александр выступал за "Сочи" с февраля по июль 2020 года на правах аренды из петербургского "Зенита". За сочинскую команду он провел 10 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 результативных передачи.
"Сочи" занимает 4-е место в таблице Российской Премьер-лиги. После 19-ти матчей команда Федотова набрала 33 очка.
В 20-м туре РПЛ сочинцы дома сыграют против тульского "Арсенала". Матч пройдет 27 февраля и начнется в 19:00 мск.
Источник: Sport24
Федотов - о переходе Кокорина в "Фиорентину": надеемся, что Саша включит на максимум свой характер
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказал мнение о переходе бывшего игрока сочинской команды Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: ФК "Фиорентина"
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