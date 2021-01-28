— "Фиорентина" — это не топовый клуб. Безусловно, там Кокорин сможет играть, у него большая школа. В такой команде, как "Фиорентина", где конкуренция на средненьком уровне, он будет выглядеть одним из лидеров. Сможет ли он забивать, это уже другой вопрос. Зато город хороший, страна теплая, наливают, рядом Монако, куда можно приехать отдохнуть, — цитирует Селюка РБ-Спорт.
"Фиалки" оформили трансфер 29-летнего Кокорина из московского "Спартака" на днях за 4,5 млн евро. Футболист успешно прошел медосмотр и подписал контракт до лета 2024 года. Кокорин успел провести тренировку с командой, но в сегодняшней игре против "Торино" не сможет сыграть, так как он не успел оформить рабочую визу. Форвард сможет дебютировать за команду в следующей игре против "Интера".
Селюк: "Фиорентина" — это не топовый клуб. Кокорин будет одним из лидеров
Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Александр Кокорин будет одним из лидеров "Фиорентины".
Фото: ФК "Фиорентина"
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