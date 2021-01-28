Селюк: "Фиорентина" — это не топовый клуб. Кокорин будет одним из лидеров

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Александр Кокорин будет одним из лидеров "Фиорентины".
Фото: ФК "Фиорентина"
— "Фиорентина" — это не топовый клуб. Безусловно, там Кокорин сможет играть, у него большая школа. В такой команде, как "Фиорентина", где конкуренция на средненьком уровне, он будет выглядеть одним из лидеров. Сможет ли он забивать, это уже другой вопрос. Зато город хороший, страна теплая, наливают, рядом Монако, куда можно приехать отдохнуть, — цитирует Селюка РБ-Спорт.

"Фиалки" оформили трансфер 29-летнего Кокорина из московского "Спартака" на днях за 4,5 млн евро. Футболист успешно прошел медосмотр и подписал контракт до лета 2024 года. Кокорин успел провести тренировку с командой, но в сегодняшней игре против "Торино" не сможет сыграть, так как он не успел оформить рабочую визу. Форвард сможет дебютировать за команду в следующей игре против "Интера".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Фиорентина Кокорин Селюк Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Орье, которым интересовался "Спартак", в перерыве матча с "Ливерпулем" покинул стадион из-за ссоры с Моуринью
Агент – о просмотре Диего Косты в "Динамо": Семин сказал: "Не надо. Давай другого" 1
Аппеляцию по делу Широкова перенесли из-за неявки пострадавшего
Луческу: мои сомнения по поводу Кокорина в Италии связаны с футбольным образованием, которое он, как кажется, не закончил 1
"Локомотив" поздравил Крыховяка с 31-летием
Муса станет одноклубником Ивановича в Англии
Президент "Урала" победил в общекомандном турнире по теннису
На матчи "Уфы" разрешили допуск до 85% болельщиков
Агент Данило прокомментировал информацию о прохождении медосмотра для ЦСКА
Селюк: "Фиорентина" — это не топовый клуб. Кокорин будет одним из лидеров 1
Хабибу предложили объединиться вместе с Макгрегором в "Енисее" (видео)
"Уфа" показала великолепную комбинацию в касание, которая закончилась голом Голубева (видео)
Скаут из Серии А объяснил, почему итальянские команды начали чаще приобретать игроков РПЛ
Уткин: "Зенит" продает Мусаева вопреки желанию Семака 3
Следующий сезон в России может начаться через неделю после Евро-2020
В России открылось зимнее трансферное окно
Украинец Путин прибыл на просмотр в белорусский клуб 4
"Мануэль, снимай шлем, мы тебя узнали". Вратарь ХК "Спартак" вообразил себя Нойером в матче (видео) 1
Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста Ланового 2
ПФЛ подготовила удостоверение футболиста "КАМАЗа" для Хабиба Нурмагомедова (фото) 1
"Наполи" победил "Специю" и сыграет с "Аталантой" в полуфинале Кубка Италии
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм", забив впервые в АПЛ в 2021 году
Лингард перейдет на правах аренды в "Вест Хэм"
Источник: полузащитник "Ниццы" Данило прошел медосмотр для ЦСКА 3
Наставник "Аякса" тен Хаг: Промес хочет играть за нашу команду 1
Бывший защитник "Спартака" Макеев стал игроком узбекского "Металлурга" 4
Источник: первый тур нового сезона РПЛ запланирован на 25 июля
"Милан" не будет наказывать Ибрагимовича за конфликт с Лукаку 2
Источник: Гайч прошел медосмотр в "Беневенто" 3
Губернатор Тамбовской области: мы не можем предоставить "Тамбову" бюджетное финансирование 2
Все новости
-