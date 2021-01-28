Луческу: мои сомнения по поводу Кокорина в Италии связаны с футбольным образованием, которое он, как кажется, не закончил

Бывший тренер "Зенита" Мирча Луческу высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в Италии.
Фото: ФК "Фиорентина"
— Итальянский чемпионат очень тактический. У Кокорина потрясающие футбольные качества. Если он их правильно использует, а также поймет и примет итальянскую культуру и условия серии А, то может добиться успеха. Мои сомнения связаны с его футбольным образованием, которое, как мне кажется, Саша не закончил, — цитирует Луческу "СЭ".

Напомним, 29-летний Кокорин стал игроком "Фиорентины" несколько дней назад. Итальянский клуб заплатил за российского игрока 4,5 млн евро московскому "Спартаку", за который форвард выступал с лета 2020 года.

Кокорин успел провести первую тренировку в команде, но пока не может дебютировать за новый клуб, так как он находится в Италии по туристической визе, а не рабочей. Её Кокорин получит через несколько дней.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Фиорентина Кокорин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Орье, которым интересовался "Спартак", в перерыве матча с "Ливерпулем" покинул стадион из-за ссоры с Моуринью
Агент – о просмотре Диего Косты в "Динамо": Семин сказал: "Не надо. Давай другого" 1
Аппеляцию по делу Широкова перенесли из-за неявки пострадавшего
Луческу: мои сомнения по поводу Кокорина в Италии связаны с футбольным образованием, которое он, как кажется, не закончил 1
"Локомотив" поздравил Крыховяка с 31-летием
Муса станет одноклубником Ивановича в Англии
Президент "Урала" победил в общекомандном турнире по теннису
На матчи "Уфы" разрешили допуск до 85% болельщиков
Агент Данило прокомментировал информацию о прохождении медосмотра для ЦСКА
Селюк: "Фиорентина" — это не топовый клуб. Кокорин будет одним из лидеров 1
Хабибу предложили объединиться вместе с Макгрегором в "Енисее" (видео)
"Уфа" показала великолепную комбинацию в касание, которая закончилась голом Голубева (видео)
Скаут из Серии А объяснил, почему итальянские команды начали чаще приобретать игроков РПЛ
Уткин: "Зенит" продает Мусаева вопреки желанию Семака 3
Следующий сезон в России может начаться через неделю после Евро-2020
В России открылось зимнее трансферное окно
Украинец Путин прибыл на просмотр в белорусский клуб 4
"Мануэль, снимай шлем, мы тебя узнали". Вратарь ХК "Спартак" вообразил себя Нойером в матче (видео) 1
Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста Ланового 2
ПФЛ подготовила удостоверение футболиста "КАМАЗа" для Хабиба Нурмагомедова (фото) 1
"Наполи" победил "Специю" и сыграет с "Аталантой" в полуфинале Кубка Италии
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм", забив впервые в АПЛ в 2021 году
Лингард перейдет на правах аренды в "Вест Хэм"
Источник: полузащитник "Ниццы" Данило прошел медосмотр для ЦСКА 3
Наставник "Аякса" тен Хаг: Промес хочет играть за нашу команду 1
Бывший защитник "Спартака" Макеев стал игроком узбекского "Металлурга" 4
Источник: первый тур нового сезона РПЛ запланирован на 25 июля
"Милан" не будет наказывать Ибрагимовича за конфликт с Лукаку 2
Источник: Гайч прошел медосмотр в "Беневенто" 3
Губернатор Тамбовской области: мы не можем предоставить "Тамбову" бюджетное финансирование 2
Все новости
-