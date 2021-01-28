— Итальянский чемпионат очень тактический. У Кокорина потрясающие футбольные качества. Если он их правильно использует, а также поймет и примет итальянскую культуру и условия серии А, то может добиться успеха. Мои сомнения связаны с его футбольным образованием, которое, как мне кажется, Саша не закончил, — цитирует Луческу "СЭ".
Напомним, 29-летний Кокорин стал игроком "Фиорентины" несколько дней назад. Итальянский клуб заплатил за российского игрока 4,5 млн евро московскому "Спартаку", за который форвард выступал с лета 2020 года.
Кокорин успел провести первую тренировку в команде, но пока не может дебютировать за новый клуб, так как он находится в Италии по туристической визе, а не рабочей. Её Кокорин получит через несколько дней.
Луческу: мои сомнения по поводу Кокорина в Италии связаны с футбольным образованием, которое он, как кажется, не закончил
Бывший тренер "Зенита" Мирча Луческу высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в Италии.
Фото: ФК "Фиорентина"
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