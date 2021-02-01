Федотов: по своим качествам Кокорин способен заиграть в Италии

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал трансфер нападающего Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".
Фото: ФК "Фиорентина"
"Не удивлен переходом Кокорина в "Фиорентину". Саша принял вызов, и слава богу. Когда он уходил, мы говорили, что хотели бы видеть его в Европе, чтобы наконец появилась возможность реализовать потенциал.

Не поздновато? В жизни так бывает: никто не знает, когда рано, а когда поздно. Главное, чтобы было своевременно. По своим качествам он способен заиграть в Италии", - сказал Федотов.

Александр Кокорин на прошлой неделе подписал контракт с "Фиорентиной". Нападающий перешел в итальянскую команду из московского "Спартака". Трансфер игрока обойдется "фиалкам" в 4,5 млн евро, соглашение Кокорина с "Фиорентиной" рассчитано до 2024 года.

Кокорин был игроком "Сочи" с февраля по июль 2020 года. В сочинской команде он выступал на правах аренды из "Зенита". За "Сочи" в 10-ти матчах он забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи.

В нынешнем сезоне Кокорин выступал за "Спартак". В 10-ти матчах за "красно-белых" у форварда 2 забитых мяча.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Серия А Кокорин Фиорентина Федотов Сочи
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