Как сообщает источник, клуб хочет решить этот вопрос до игры 21-го тура чемпионата Италии против "Интера", который состоится послезавтра, 5 февраля.
Напомним, Кокорин стал игроком "Фиорентины" в конце января. Он приехал в Италию по туристической визе, а для игры за "Фиорентину" нужна рабочая.
Источник: "РБ-Спорт".
Дебют Кокорина за "Фиорентину" может быть отложен
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин до сих пор не получил рабочую визу в Италии.
Фото: ФК "Фиорентина"
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