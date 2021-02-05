Комментатор Арустамян оценил дебют Кокорина в Серии А

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян поделился мнением о дебюте форварда "Фиорентины" Александра Кокорина в составе "фиалок" в матче 21-го тура чемпионата Италии с "Интером" (0:2).
Фото: "инстаграм" Нобеля Арустамяна
"Кокорин недавно в команде, еще не набрал форму и, по сути, только вкатился в сезон, проведя после отпуска половину сбора со "Спартаком". Но при этом я почти не сомневался, что он выйдет на поле. "Фиорентина" должна была показать Кокорина болельщикам.

Что касается непосредственно игры, то Кокорин вышел в очень сложном положении для команды — она проигрывала 0:2. Очевидно, Пранделли пытался что-то поменять в этом матче, но ничего не вышло", - приводит слова комментатора Sport24.

Во встрече с "Интером" Кокорин появился на поле на 73-й минуте, заменив форварда Душана Влаховича. Россиянин успел выполнить 9 передач, все они оказались точными.

Следующий матч "Фиорентины" пройдет 14-го февраля. "Фиалки" на выезде встретятся с "Сампдорией" в рамках 22-го тура Серии А.

Напомним, что "Фиорентина" объявила о трансфере Кокорина из "Спартака" 27 января 2021 года. Сумма сделки составила 4,5 млн евро. Футболист подписал с итальянским клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года. В первой части сезона Российской Премьер-Лиги 29-летний нападающий в составе красно-белых провел 10 матчей во всех турнирах, отличившись в них двумя забитыми мячами с пенальти и двумя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 млн евро.

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Теги: Кокорин Фиорентина Серия А Интер
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