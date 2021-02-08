Смородская: считаю, что пока Миранчук сильнее Головина

Бывший президент " Локомотива " Ольга Смородская заявила, что считает хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука лучшим российским футболистом.

Фото: "Аталанта"

Смородскую спросили, считает ли она полузащитника "Монако" Александра Головина сильнейшим российским игроком. Экс-президент "Локо" в ответ заявила, что Алексей Миранчук лучше Головина.



"Мне больше всего из россиян нравится Миранчук. Считаю, что пока он сильнее Головина. Он видит поле, хорошо открывается. Если бы на него немного больше работала команда, он бы забивал больше. Быстрый, с хорошей скоростью, плотным ударом и с ближней, и с дальней дистанции. За Головина я тоже очень рада, но он долго был на травме и сейчас еще рано судить. Посмотрим, как дальше пойдет", - сказала Смородская.



Отметим, что накануне Головин забил три гола и сделал результативную передачу в матче 24-го тура Лиги 1 с "Нимом". Его команда выиграла со счетом 4:3. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр забил четыре гола и сделал четыре голевых паса в девяти матчах.



Алексей Миранчук в текущем розыгрыше Серии А забил один гол в 12 матчах за "Аталанту".



Источник: РБ Спорт