Смородская: считаю, что пока Миранчук сильнее Головина

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что считает хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука лучшим российским футболистом.
Фото: "Аталанта"
Смородскую спросили, считает ли она полузащитника "Монако" Александра Головина сильнейшим российским игроком. Экс-президент "Локо" в ответ заявила, что Алексей Миранчук лучше Головина.

"Мне больше всего из россиян нравится Миранчук. Считаю, что пока он сильнее Головина. Он видит поле, хорошо открывается. Если бы на него немного больше работала команда, он бы забивал больше. Быстрый, с хорошей скоростью, плотным ударом и с ближней, и с дальней дистанции. За Головина я тоже очень рада, но он долго был на травме и сейчас еще рано судить. Посмотрим, как дальше пойдет", - сказала Смородская.

Отметим, что накануне Головин забил три гола и сделал результативную передачу в матче 24-го тура Лиги 1 с "Нимом". Его команда выиграла со счетом 4:3. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр забил четыре гола и сделал четыре голевых паса в девяти матчах.

Алексей Миранчук в текущем розыгрыше Серии А забил один гол в 12 матчах за "Аталанту".

Источник: РБ Спорт

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Смородская Головин Миранчук Ал Аталанта Монако
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(7)

Последние новости

Стало известно, почему новичок "Уфы" Бауэр не поедет на сборы команды
Филипенко: очень приятно сыграть со "Спартаком"
Татаев: с удовольствием вернулся бы в Россию 1
Дюков: сокращение числа клубов РПЛ до 12 демотивирует регионы, которые стараются развивать футбол
Источник: "Крыльям Советов" сократили бюджет на 2021 год почти в два раза 2
Де Йонг установил уникальное достижение в Ла Лиге 2
Слуцкий: посмотрим, какая ситуация с травмами Грицаенко и Меркулова
Хомуха — о дебюте Кокорина: в глаза бросается, что он испытывает определенные психологические проблемы 1
Итальянский журналист: Кокорин может играть с Влаховичем, это хороший трансфер
Гари Невилл: у "Ливерпуля" естественный спад. Не стоит паниковать по этому поводу
"Cпартак" показал заключительное видео со сборов в Дубае
Слуцкий прокомментировал поражение "Рубина" в матче с "Томью"
Источник: "Валмиера" арендовала полузащитника "Спартака" Кожедуба
Мусаев — о загребском "Динамо": заслуженно стали первыми в группе ЛЕ, превзойдя ЦСКА и "Фейеноорд"
Эджуке: внимательно наблюдаю за Неймаром и Мбаппе. Их действия на поле - мой ориентир 3
Защитник "Зенита": меня никогда еще лично не били Малком, Дзюба и Семак 2
Мусаев: "Краснодар" не будет жертвовать турнирами
Денис Макаров: симпатизировал ЦСКА. Но выбрал "Рубин" из-за Слуцкого 1
Смородская: считаю, что пока Миранчук сильнее Головина 19
Головин прокомментировал хет-трик в ворота "Нима" 3
Слуцкий: Головин болезненно переносит, когда не играет. Надеюсь, что сейчас он забронирует место в основном составе 1
Источник: "Ростов" выкупит Тугарева у "Локомотива" 4
"Я сейчас не могу ни спать, ни есть". Гамула рассказал, как покинул "Ростов" из-за мошенника и попал в больницу
"Это поведение аморального мужчины". Семенович отреагировала на высказывание Быстрова про ее грудь 14
"Рубин" проиграл "Томи" в контрольном матче
Денис Макаров - о COVID-19: маски, перчатки - это бред, это все не помогает 10
Адвокат Широкова: пожелание Романа для общественных работ? Дегустатор в кондитерском цехе 6
Денис Макаров: со временем "Рубин" будет решать серьезные задачи 2
Карамбе: Головин скоро станет большой звездой
Кокорин и Мамаев подали кассационные жалобы 2
Все новости
-