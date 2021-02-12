Черчесов отметил, что пока наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассматривает Миранчука как игрока резерва. Также он заявил, что Алексею пора завершить адаптацию и начать давать результат. Кроме того, Черчесов высказался о форварде "Фиорентины" Александре Кокорине.
"Хорошо, что Алексей начал регулярно появляться на поле. Однако пока Гасперини рассматривает его в основном в качестве игрока замены. Главное, чтобы этот процесс не затягивался — пора уже завершать адаптацию и начинать давать результат. Одна из задач — проявить себя так, чтобы в Италии обратили внимание на других наших игроков, стали проявлять к ним интерес, приглашать. Про Кокорина же рассуждать предметно пока рано, поскольку он совсем недавно перешел в "Фиорентину" и лишь один раз вышел на замену", - сказал Черчесов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше Серии А Миранчук провел 12 матчей и забил один гол. Кокорин дебютировал за "Фиорентину" 5 февраля в матче чемпионата Италии с "Интером" (0:2), выйдя на замену на 73-й минуте.
Источник: Спорт-Экспресс
Черчесов: Миранчуку пора завершать адаптацию и начинать давать результат в "Аталанте"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выступлениях полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: AFP
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