"Я бы не сказал, что Алексей влияет на игру "Аталанты", там другие лидеры. Он играет и играет, когда закрепится, там и будет лидером, как другие футболисты, например, Иличич, будет о чем поговорить, а не шутить.
В своей лучшей форме Миранчук - игрок старта "Аталанты", думаю, в ином случае его бы не пригласили. Но сейчас вы показали его и Иличича, который является лидером и недавно один обыграл "Милан". Алексею нужно либо играть на другой позиции, либо подождать, когда Иличич закончит", - сказал Аршавин.
Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в сентябре прошлого года из "Локомотива". По данным портала Transfermarkt сумма трансфера составила 14,5 млн евро.
В матче 22-го тура Серии А против "Кальяри" Миранчук сделал голевую передачу на Луиса Мурьеля в концовке встречи. Эти действия принесли "Аталанте" победу в этой игре.
Всего у Миранчука 17 матчей в составе итальянской команды. На его счету 4 забитых мяча и 1 результативная передача. Также у него 5 матчей в текущем сезоне за "Локомотив", в которых он забил 2 раза и сделал одну голевую передачу.
Следующий матч у "Аталанты" пройдет 21 февраля против "Наполи".
Источник: "Матч ТВ"
Аршавин: в своей лучшей форме Миранчук - игрок старта "Аталанты"
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о выступлении полузащитника Алексея Миранчука за итальянскую "Аталанту".
Фото: "Getty Images"
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