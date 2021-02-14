Аршавин: в своей лучшей форме Миранчук - игрок старта "Аталанты"

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о выступлении полузащитника Алексея Миранчука за итальянскую "Аталанту".
Фото: "Getty Images"
"Я бы не сказал, что Алексей влияет на игру "Аталанты", там другие лидеры. Он играет и играет, когда закрепится, там и будет лидером, как другие футболисты, например, Иличич, будет о чем поговорить, а не шутить.

В своей лучшей форме Миранчук - игрок старта "Аталанты", думаю, в ином случае его бы не пригласили. Но сейчас вы показали его и Иличича, который является лидером и недавно один обыграл "Милан". Алексею нужно либо играть на другой позиции, либо подождать, когда Иличич закончит", - сказал Аршавин.

Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в сентябре прошлого года из "Локомотива". По данным портала Transfermarkt сумма трансфера составила 14,5 млн евро.

В матче 22-го тура Серии А против "Кальяри" Миранчук сделал голевую передачу на Луиса Мурьеля в концовке встречи. Эти действия принесли "Аталанте" победу в этой игре.

Всего у Миранчука 17 матчей в составе итальянской команды. На его счету 4 забитых мяча и 1 результативная передача. Также у него 5 матчей в текущем сезоне за "Локомотив", в которых он забил 2 раза и сделал одну голевую передачу.

Следующий матч у "Аталанты" пройдет 21 февраля против "Наполи".

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Серия А Миранчук Ал Аталанта Аршавин
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