По данным источника, Кокорин в последние дни тренируется в общей группе "Фиорентины" наравне с партнерами по команде.
Напомним, ранее стало известно, что Кокорин получил повреждение 5 февраля в дебютном матче за "Фиорентину". Команда встречалась с "Интером" в игре Серии А. Кокорин вышел на замену на 73-й минуте матча, его команда уступила со счетом 0:2.
Отметим, что ближайший матч "Фиорентина" проведет 28 февраля. "Фиалки" встретятся с "Удинезе" в матче 24-го тура Серии А.
Источник: РБ Спорт
Кокорин восстановился после травмы и тренируется в общей группе "Фиорентины"
Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин не испытывает проблем со здоровьем.
Фото: "Фиорентина"
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