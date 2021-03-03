Игнатьев отметил, что у Миранчука есть перспективы в "Аталанте". Вместе с тем, по словам тренера, Алексею требуется время на адаптацию. Кроме того, Игнатьев заявил, что Миранчуку сложно из-за незнания итальянского языка.
"Перспективы у Алексея есть. Надо адаптироваться к игровому ритму. Когда приходишь на день рождения в чужую семью, ты многих знаешь, однако не хватает уверенности. Тебе нужно время, чтобы за этим столом адаптироваться и быть своим в доску, то же самое и за границей. Влияет и незнание языка. Сам знаю, как это некомфортно, когда ты находишься в компании людей, разговаривающих на иностранном языке, а ты думаешь, что они тебя обсуждают", - сказал Игнатьев.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук поучаствовал в 15 матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: Известия
Борис Игнатьев: у Миранчука есть перспективы в "Аталанте", но ему нужно адаптироваться
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о полузащитнике "Аталанты" Алексее Миранчуке.
Фото: AFP
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