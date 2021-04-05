Александр продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой уже пропустил ряд матчей команды. Вероятнее всего болельщики "фиалок" смогут увидеть 30-летнего форварда на поле не ранее 17 апреля в матче 31-го тура чемпионата Италии с "Сассуоло". Игру с "Аталантой", за которую выступает Алексей Миранчук, Кокорин пропустит.
Российский нападающий перешел в "Фиорентину" зимой 2021 года из московского "Спартака" за компенсацию в размере 4,5 млн евро. С момента своего дебюта за клуб из Флоренции Александр провел на поле всего 77 минут, появившись на замену в трех матчах.
Источник: Firenze Viola.
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СМИ: Кокорин не успеет восстановиться к матчу с "Аталантой"
Итальянский источник сообщает, что нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не сыграет в матче 30-го тура Серии А с "Аталантой".
Фото: ФК "Фиорентина"
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