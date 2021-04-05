"Ювентус" может уволить Пирло, если команда проиграет "Наполи"

По информации источника, боссы "Ювентуса" готовы уволить главного тренера команды Андреа Пирло в случае поражения в матче с "Наполи".

Фото: Серия А

Матч 3-го тура Серии А, перенесённый из-за Covid-19, состоится 7 апреля на "Альянц Стадиус". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по московскому времени. В случае домашнего поражения эта игра может стать последней для Пирло на посту главного тренера "старой сеньоры".



"Ювентус" занимает четвертую строчку в Серии А, набрав 56 очков в 28 матчах, и отстает от лидирующего "Интера" на 12 очков.



Андреа Пирло был назначен на должность наставника команды 8 августа 2020 года. Эта работа стала его первым самостоятельным тренерским опытом. Контракт итальянского специалиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.



Источник: Corriere della Sera