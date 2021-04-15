– У некоторых игроков были травмы, например, Кокорин, который до сих пор работает индивидуально, – заявил Якини в интервью для пресс-службы клуба.
Последний раз Кокорин появлялся на поле в матче с "Ромой" 3 марта. Форвард восстанавливается после травмы бедра. По словам Якини, Александр не примет участия в матче 31-го тура итальянской Серии А с "Сассуоло", который состоится завтра, 17 апреля, в 19:00 по московскому времени.
Кокорин стал игроком "Фиорентины" 27 января 2021 года, перейдя из "Спартака" за компенсацию в размере 4,5 млн евро. За "фиалок" нападающий провел 77 минут, выйдя на замену в трех матчах. Голевыми действиями футболист не отличился.
Тренер "Фиорентины" рассказал о состоянии Кокорина
Главный тренер "Фиорентины" Джузеппе Якини прокомментировал состояние здоровья нападающего команды Александра Кокорина.
Фото: ФК "Фиорентина"
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