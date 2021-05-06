Сегодня, 6 мая, Кокорин провел полную тренировку в общей группе "Фиорентины". По данным источника, российский форвард, пропустивший ряд матчей "фиалок" из-за травмы бедра, больше не испытывает дискомфорта в ноге.
В пятницу "Фиорентина" объявит состав на матч Серии А с "Лацио". Ожидается, что Кокорин будет готов начать игру на скамейке запасных. "Фиалки" примут "Лацио" в матче 35-го тура, игра пройдет 8 мая.
Напомним, что Кокорин пополнил состав "Фиорентины" в январе после трансфера из "Спартака". Он провел за команду из Флоренции три матча и не отличился результативными действиями.
Отметим, что "Фиорентина" пребывает на 14-м месте в турнирной таблице Серии А (35 очков). "Лацио" - на шестом месте (64 балла).
Источник: Матч ТВ
Кокорин вернулся в общую группу "Фиорентины" (видео)
Источник: Кокорин может начать матч "Фиорентины" с "Лацио" на скамейке запасных
Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин, вероятно, будет включен в заявку команды на матч с "Лацио".
Фото: РИА Новости
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