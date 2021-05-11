По ходу текущего сезона Якини сменил на посту главного тренера команды Чезаре Пранделли. Джузеппе возглавил команду в марте 2021 года.
"Я хотел вернуться, принимал решение от всего сердца. Мы движемся к нашей цели. Я хочу завершить сезон как можно лучше. Когда он закончится, я покину "Фиорентину" и сосредоточусь на других вещах. Я здесь не только тренирую, но и теряю своё здоровье", - цитирует Якини Tuttomercatoweb.
Главный тренер "Фиорентины" сообщил, что покинет команду по окончании сезона
Наставник "Фиорентины" Джузеппе Якини сообщил, что намеревается покинуть команду по окончании сезона.
Фото: Tuttomercatoweb
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