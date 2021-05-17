- Мне кажется, что у Кокорина нет проблем в "Фиорентине" и в следующем сезоне он будет играть. Я по-прежнему уверен, что Кокорин соответствует уровню "Фиорентины". Отличный футболист, я считаю, что он вполне может играть в итальянском чемпионате, - передает слова Чинквини "РБ-Спорт".
Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в январе 2021 года, сумма трансферной компенсации составила 4,5 млн евро. 30-летний российский форвард принял участие в 3 матчах за итальянский клуб. В последний раз он выходил на поле 3 марта, после чего получил травму и пропустил уже 12 матчей чемпионата Италии.
Чинквини: у Кокорина нет проблем в "Фиорентине". Он соответствует ее уровню
Экс-менеджер сборной России и экс-спортивный директор "Фиорентины" Оресте Чинквини высказал мнение о ситуации с нападающим Александром Кокориным.
Фото: ФК "Фиорентина"
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