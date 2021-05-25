"Эмоции от первого сезона? Можно долго и красноречиво говорить. Всё отлично, всё нравится. Выполнили задачу, попали в Лигу чемпионов. Очень счастливы и рады. Сейчас все мысли только о сборной.
Списывался ли с братом? Он прилетал ко мне, был у меня. Так что хоть побыли вместе, увиделись", - сказал Миранчук.
Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" осенью прошлого года. В сезоне-2020/2021 Миранчук провел 25 матчей в Серии А, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Контракт россиянина с "Аталантой" рассчитан до июня 2024 года.
"Аталанта" уступила "Милану" в матче 38-го тура чемпионата Италии. На 43-й минуте полузащитник "россонери" Франк Кесси реализовал пенальти. В компенсированные к основному времени матча минуты ивуариец вновь получил право пробить с 11-метровой отметки и оформил дубль. Отметим, что российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на замену на 87-й минуте и не отметился результативными действиями.
"Аталанта", имея в своем активе 78 зачетных баллов, стала 3-й. Команда Гасперини попала в групповой этап Лиги чемпионов.
Источник: Матч ТВ
"Все отлично. Выполнили задачу - попали в Лигу чемпионов". Миранчук - о первом сезоне в "Аталанте"
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук поделился впечатлениями от первого сезона, проведенного в итальянской команде.
Фото: "Getty Images"
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