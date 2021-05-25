Первый тренер Миранчука: Гасперини ошибается. Если Леше больше доверять, он быстрее раскроется в "Аталанте"

Александр Воронков, первый тренер хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука, высказался о дебютном сезоне игрока в Италии.

Фото: AFP