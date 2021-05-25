Воронков заявил, что Миранчук продолжает адаптироваться в итальянском футболе. Также он отметил, что наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини ошибается, не предоставляя Алексею больше игрового времени. По словам Воронкова, Миранчук сможет быстрее реализовать свой потенциал, если ему окажут доверие.
"Сейчас у Леши идет период адаптации. В фильме Нобеля он говорит, что доволен сезоном. Я подтверждаю эти слова. Алексей понимает политику Гасперини: чтобы заиграть у него — нужно опериться и окрылиться. Я лично считаю, что Гасперини частично ошибается со своим подходом. Если Леше больше доверять — он быстрее раскроется. А что мы сделаем? Не сможем же заставить его. У Гасперини карт-бланш: хозяин ему доверяет, значит, он делает правильно. Однако я с ним частично не согласен: Леше нужно давать больше играть, ведь у него хорошая статистика относительно его игрового времени", - сказал Воронков.
Напомним, что в минувшем розыгрыше Серии А Миранчук провел за "Аталанту" 25 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
"Аталанта" финишировала на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии по итогам сезона-2020/21.
Источник: Sport24
Первый тренер Миранчука: Гасперини ошибается. Если Леше больше доверять, он быстрее раскроется в "Аталанте"
Александр Воронков, первый тренер хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука, высказался о дебютном сезоне игрока в Италии.
Фото: AFP
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