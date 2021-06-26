Напомним, ранее сообщалось, что "Фиорентина" готова расстаться с Кокориным. СМИ сообщали, что на игрока претендуют клубы из России. Также отмечалось, что им интересуются на Ближнем Востоке.
Вместе с тем, по данным источника, в "Фиорентине" пока не определились с будущим Кокорина. Ситуация прояснится, когда клуб назначит нового главного тренера. При этом, когда "фиалок" возглавлял Дженнаро Гаттузо, намерений расстаться с Кокориным у клуба не было.
Напомним, что Гаттузо возглавил "Фиорентину" по завершении прошлого сезона, однако вскоре после этого покинул клуб.
Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в январе. В минувшем сезоне он принял участие в четырех матчах "фиалок" и не отличился результативными действиями.
Источник: Матч ТВ
Источник: "Фиорентина" готова продать Кокорина
Источник: "Фиорентина" пока не определилась с будущим Кокорина
"Фиорентина" определится с будущим российского форварда Александра Кокорина после прихода в клуб нового главного тренера.
Фото: NurPhoto / Contributor / Gettyimages.ru
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