Сегодня, 8 сентября, в Турции закроется трансферное окно. В оставшиеся часы работы рынка "Фиорентина" попытается договориться с одним из местных клубов об аренде Кокорина.
По данным источника, "Фиорентина" сообщила Кокорину, что возьмет на себя половину его зарплаты, если он уйдет в аренду. Сам Александр хочет остаться в составе "фиалок", однако это не устраивает клуб.
Напомним, что Кокорин выступает за "Фиорентину" с января текущего года. Он перешел в итальянский клуб из "Спартака".
Источник: РБ Спорт
Источник: "Фиорентина" попытается отдать Кокорина в аренду в один из турецких клубов
Форвард "Фирентины" Александр Кокорин может продолжить карьеру в Турции.
Фото: "Фиорентина"
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