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Минин - о ситуации Миранчука в "Аталанте": боюсь, что все это закончится арендой в российскую команду

Футбольный комментатор Станислав Минин поделился мнением о будущем полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
Фото: AFP
Минин отметил, что Миранчук не лучшим образом проявляет себя в "Аталанте". По мнению комментатора, Алексея могут отдать в аренду российскому клубу.

"К сожалению, Миранчук не проявляет себя в конструктиве и плох в прессинге: недостаточно агрессивен, малоподвижен, недостаточно хорош в интерпретации пространства. Все это сильно смущает. Он как будто по-прежнему чувствует себя некомфортно в Бергамо. Не берусь прогнозировать, но есть ощущение, что терпение Гасперини заканчивается. <...> Я боюсь, что все это закончится арендой, причем не в итальянскую команду, а в российскую", - сказал Минин.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше Серии А Миранчук провел за "Аталанту" четыре матча и не отличился результативными действиями.

Источник: Матч ТВ


Теги: Миранчук Ал Аталанта Серия А
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