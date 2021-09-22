Минин отметил, что Миранчук не лучшим образом проявляет себя в "Аталанте". По мнению комментатора, Алексея могут отдать в аренду российскому клубу.
"К сожалению, Миранчук не проявляет себя в конструктиве и плох в прессинге: недостаточно агрессивен, малоподвижен, недостаточно хорош в интерпретации пространства. Все это сильно смущает. Он как будто по-прежнему чувствует себя некомфортно в Бергамо. Не берусь прогнозировать, но есть ощущение, что терпение Гасперини заканчивается. <...> Я боюсь, что все это закончится арендой, причем не в итальянскую команду, а в российскую", - сказал Минин.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше Серии А Миранчук провел за "Аталанту" четыре матча и не отличился результативными действиями.
Источник: Матч ТВ
Минин - о ситуации Миранчука в "Аталанте": боюсь, что все это закончится арендой в российскую команду
Футбольный комментатор Станислав Минин поделился мнением о будущем полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
Фото: AFP