"Я подтверждаю, что во время перерыва на матчи сборных Кокорин тренируется в ежедневном режиме в нашем спортивном центре. Также он улучшает свой итальянский", - приводит слова пресс-атташе "Фиорентины" РБ Спорт.
В "Фиорентину" российский нападающий Александр Кокорин перешел в январе 2021 года за 4,5 млн евро из московского "Спартака". Контракт с Кокориным рассчитан до 30 июня 2024 года. За итальянский клуб в прошлом сезоне россиянин провел 4 матча и отметился одной желтой карточкой.
В текущем сезоне россиянин сыграл в трех матчах чемпионата Италии, в общей сложности Кокорин провел на поле 28 минут, получив одну желтую карточку.
Пресс-атташе "Фиорентины": Кокорин тренируется каждый день и улучшает свой итальянский
Пресс-атташе "Фиорентины" Лука Ди Франческо рассказал, чем во время паузы на игры сборных занимается российский нападающий "фиалок" Александр Кокорин.
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