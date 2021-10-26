Источник: Миранчук зимой может перейти в "Сассуоло"

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно может перебраться в "Сассуоло".

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В текущем сезоне Алексей Миранчук провел 7 матчей во всех турнирах (203 минуты) за итальянский клуб, на его счету одна голевая передача. В общей сложности за "Аталанту" он сыграл в 38 матчах, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 13,5 млн евро.



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Источник: "Аталанта" может продать Миранчука за 15 млн евро, чтобы купить Бога По информации источника, "Сассуоло" планирует взять полузащитника в аренду, а главный тренер "нероверди" Алессио Дионизи высоко оценивает потенциал Миранчука. Отмечается, что это сделка может помочь "Аталанте" подписать подписать хавбека "Сассуоло" Жереми Бога, которого хочет видеть наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини.В текущем сезоне Алексей Миранчук провел 7 матчей во всех турнирах (203 минуты) за итальянский клуб, на его счету одна голевая передача. В общей сложности за "Аталанту" он сыграл в 38 матчах, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 13,5 млн евро.Источник: ЕвроФутбол.ру