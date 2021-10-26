По информации источника, "Сассуоло" планирует взять полузащитника в аренду, а главный тренер "нероверди" Алессио Дионизи высоко оценивает потенциал Миранчука. Отмечается, что это сделка может помочь "Аталанте" подписать подписать хавбека "Сассуоло" Жереми Бога, которого хочет видеть наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини.
В текущем сезоне Алексей Миранчук провел 7 матчей во всех турнирах (203 минуты) за итальянский клуб, на его счету одна голевая передача. В общей сложности за "Аталанту" он сыграл в 38 матчах, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 13,5 млн евро.
Источник: ЕвроФутбол.ру
Источник: "Аталанта" может продать Миранчука за 15 млн евро, чтобы купить Бога
Источник: Миранчук зимой может перейти в "Сассуоло"
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно может перебраться в "Сассуоло".
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