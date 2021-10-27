"Аталанта" дома обыграла "Сампдорию". Миранчук отдал голевую передачу

В матче 10-го тура Серии А "Аталанта" одержала волевую победу над "Сампдорией" (3:1).

Фото: ФК Аталанта

Чемпионат Италии

10 тур



"Сампдория" 1:3 "Аталанта"

Голы: Капуто, 10 - Аскильдсен, 17 (авто.) Сапата, 21 Иличич, 90+5

На 10-й минуте форвард хозяев Франческо Капуто открыл счет встречи. В течение 11 минут "Аталанте" удалось отыграться и выйти вперед. Сначала в свои ворота забил норвежский полузащитник "Сампы" Кристоффер Аскильдсен, а затем на 21-й минуте отличился Дуван Сапата. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле на 81-й минуте и отдал голевую передачу на Йосипа Иличича, который на 95-й закрепил победу гостей. Для Миранчука это стало вторым результативным действием в текущем сезоне после ассиста в матче ЛЧ с "Вильярреалом".: Аудеро, Мурру (Шабо, 57), Йосида, Колли (Кьерво, 66), Дрэгушин, Силва (Торрегросса, 83), Торсби, Аскильдсен (Экдаль, 85), Кандрева, Капуто, Габбьядини (Куальярелла, 66): Муссо, Ловато, Паломино (Скалвини, 46), Дзаппакоста (Песселья, 78), Мехле, де Рон, Копмейнерс, Фройлер, Пашалич (Иличич, 59), Малиновский (Миранчук Ал, 78), Сапата (Пикколи, 87): Паломино, 14, Торсби, 26, Аскильдсен, 29, Колли, 37, Иличич, 65, Шабо, 90+1, Фройлер, 90+2