Ранее появилась информация, что главными претендентами на Миранчука являются "Торино" и "Сассуоло".
"Не открою секрет, если скажу, что для любого футболиста важна постоянная игровая практика. Алексей Миранчук изо всех сил пытается попасть в игровую систему Гасперини, но, к сожалению, пока не получается. Думаю, переход в "Сассуоло" - правильный выбор для Миранчука. Если выбирать новый клуб, то мой совет - "Сассуоло", - приводит слова Карреры "Чемпионат".
Полузащитник Алексей Миранчук подписал контракт с "Аталантой" осенью прошлого года. Соглашение россиянина с бергамасками рассчитано до конца июня 2024 года.
В текущем сезоне 26-летний футболист провел 8 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Последний раз Миранчук выходил на поле 27 октября в матче 10-го тура Серии против "Сампдории" (3:1). В общей сложности за "Аталанту" он сыграл в 39 матчах, забил 7 голов и стал автором 3 результативных передач.
"Торино" и "Сассуоло" являются главными претендентами на Алексея Миранчука
Каррера: думаю, переход в "Сассуоло" - правильный выбор для Миранчука
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался по поводу возможного ухода полузащитника Алексея Миранчука из "Аталанты".
Фото: Getty images