Первый тренер Миранчука - о Гасперини: для чего он покупал Алексея?

Александр Воронков, первый тренер полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, высказался о возможном переходе игрока в другой клуб.
Фото: Getty Images
Воронков отметил, что Миранчуку не стоит переходить в одну из ведущих итальянских команд. По его словам, для получения игровой практики Алексею нужна более скромная команда.

"Предполагаю, что Алексею лучше получать практику в команде, которая находится не в первой пятерке Серии А. Может, он и готов играть, но в "Аталанте" его не видят, а в команде топ-5 тяжело сразу пробиться в состав сквозь широкую обойму.

Единственное, чего я не могу понять, для чего Гасперини вообще покупал Миранчука, если сейчас он абсолютно не видит его в составе? Алексей был ведущим игроком "Локомотива", да и вообще российского футбола, а теперь просиживает штаны на лавке. Уверен, что Миранчук ничуть не слабее того же Головина", - сказал Воронков.

Напомним, что Алексей Миранчук в этом сезоне сыграл 6 матчей за "Аталанту" в Серии А и отдал одну голевую передачу.

По информации СМИ, российский полузащитник интересен "Торино" , "Сампдории" и "Сассуоло".

Ближайший матч "Аталанты" состоится 20 ноября и начнется в 17.00 по московскому времени. Команда Гасперини встретится со "Специей" в рамках 13-го тура Серии А.

Команда Алексея Миранчука набрала 22 очка за 12 туров и идет на четвертом месте в чемпионате Италии.

Источник: Чемпионат

Источник: "Торино" является фаворитом в борьбе за Миранчука


Теги: Миранчук Ал Аталанта Серия А
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