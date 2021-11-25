— Сейчас самое главное найти команду, в которой он будет играть, где ему будут доверять, и он смог бы вернуться в свою прежнюю форму. Конечно, это легче сделать за границей, где будет меньше давления, в том числе и от прессы, — рассказал Булыкин в интервью Eurostavka.
Ранее в СМИ появилась информация, что 30-летний Кокорин зимой может перейти в российский или катарский клуб.
В нынешнем сезоне за "Фиорентину" российский нападающий провел на поле 27 минут в трех матчах Серии А, не отметившись голевыми действиями. Контракт Александра истекает в 2024 году.
СМИ: Кокориным интересуются несколько российских и катарских клубов
Булыкин — о Кокорине: нужно найти команду, в которой он будет играть, где ему будут доверять
Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о возможном продолжении карьеры нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Фиорентина"