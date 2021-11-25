— Это не больше чем слухи. Не комментирую такое, — рассказал Шпинев в интервью Sport24.
Ранее итальянский журналист сообщил, что в услугах 26-летнего Миранчука заинтересованы "Торино", "Дженоа" и российский "Зенит". Контракт Алексея с "Аталантой" действует до 2024 года.
В нынешнем сезоне Миранчук восемь раз появлялся на поле в футболе клуба из Бергамо и отдал голевую передачу.
Источник: Алексей Миранчук получил предложения от "Зенита", "Дженоа" и "Торино"
Агент Миранчука отреагировал на информацию об интересе к Алексею со стороны трех клубов
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны трех клубов.
Фото: ФК "Аталанта"