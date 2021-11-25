Агент Миранчука отреагировал на информацию об интересе к Алексею со стороны трех клубов

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны трех клубов.

Фото: ФК "Аталанта"





Ранее итальянский журналист сообщил, что в услугах 26-летнего Миранчука заинтересованы "Торино", "Дженоа" и российский "



В нынешнем сезоне Миранчук восемь раз появлялся на поле в футболе клуба из Бергамо и отдал голевую передачу.



Источник: Алексей Миранчук получил предложения от "Зенита", "Дженоа" и "Торино" — Это не больше чем слухи. Не комментирую такое, — рассказал Шпинев в интервью Sport24 Ранее итальянский журналист сообщил, что в услугах 26-летнего Миранчука заинтересованы "Торино", "Дженоа" и российский " Зенит ". Контракт Алексея с "Аталантой" действует до 2024 года.В нынешнем сезоне Миранчук восемь раз появлялся на поле в футболе клуба из Бергамо и отдал голевую передачу.