Это'О отметил, что Кокорин мог бы попробовать свои силы в Катаре.
"Мне всегда нравился Кокорин как игрок, а Катар сейчас показывает, что это хорошая лига. Если на рынке есть такой игрок, почему бы ему не приехать играть в Катар?" - сказал Это'О.
Напомним, что Кокорин с января текущего года выступает за "Фиорентину". Он перешел в итальянский клуб из "Спартака". В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 30-летний форвард поучаствовал в трех матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: Матч ТВ
Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на игру с "Сампдорией"
Это'О: почему бы Кокорину не приехать играть в Катар?
Экс-игрок "Анжи" Самуэль Это'О прокомментировал информацию о возможном переходе российского форварда Александра Кокорина в один из катарских клубов.
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