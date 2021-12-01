Источник: Миранчук и "Аталанта" договорились о возможном уходе игрока в аренду зимой

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно может перейти в другую команду на правах аренды.

Фото: "Аталанта"





Отмечается, что вариант с возвращением Миранчука в Россию маловероятен. Игрок не хочет переходить в какой-либо российский клуб.



Напомним, ранее СМИ сообщали, что Миранчуком интересуются "Милан", "Дженоа" и "Торино".



Источник: По данным источника, у "Аталанты" и Миранчука есть договоренность, согласно которой футболист перейдет в другой клуб на правах аренды, если не сможет проявить себя в оставшихся до открытия трансферного окна играх.Отмечается, что вариант с возвращением Миранчука в Россию маловероятен. Игрок не хочет переходить в какой-либо российский клуб.Напомним, ранее СМИ сообщали, что Миранчуком интересуются "Милан", "Дженоа" и "Торино".Источник: РБ Спорт