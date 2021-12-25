Булыкин — об Ал. Миранчуке: если что-то не получается, надо сделать небольшой шаг назад, а потом два шага вперед

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин считает, что полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку не стоит возвращаться в РПЛ.

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Ранее появилась информация, что итальянские "Верона" и "Дженоа" рассматривают возможность перехода 26-летнего российского полузащитника, который в нынешнем сезоне редко выходит на поле в составе "Аталанты". По информации, клуб из Бергамо просит за Миранчука 12+3 миллионов евро.



В чемпионате Италии Миранчук сыграл в 10 матчах, в которых забил гол. Контракт футболиста истекает в 2024 году.

— Я за то, чтобы Миранчук остался играть в Европе. Если что-то не получается, надо сделать небольшой шаг назад, а потом два шага вперед. У меня так было. Не вижу ничего в этом плохого, лично я не боялся такой ситуации, — цитирует Булыкина "РБ Спорт" Ранее появилась информация, что итальянские "Верона" и "Дженоа" рассматривают возможность перехода 26-летнего российского полузащитника, который в нынешнем сезоне редко выходит на поле в составе "Аталанты". По информации, клуб из Бергамо просит за Миранчука 12+3 миллионов евро.В чемпионате Италии Миранчук сыграл в 10 матчах, в которых забил гол. Контракт футболиста истекает в 2024 году.