СМИ: де Лигт может уйти из "Ювентуса" в "Барселону или "Челси"

"Барселона" и "Челси" проявляют интерес к защитнику туринского "Ювентуса" Маттейсу де Лигту.

Фото: AFP

22-летний защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт может летом 2022 года сменить чемпионат, сообщают итальянские СМИ. По данным источника, футболистом интересуются лондонский "Челси" и "Барселона". Сообщается, что с лета 2022 года сумма отступных за де Лигта будет составлять 120 миллионов евро.



В текущем сезоне голландский защитник провел 20 матчей за "Ювентус" во всех турнирах и забил 1 гол.





Источник: football-italia