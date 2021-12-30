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СМИ: де Лигт может уйти из "Ювентуса" в "Барселону или "Челси"

"Барселона" и "Челси" проявляют интерес к защитнику туринского "Ювентуса" Маттейсу де Лигту.
Фото: AFP
22-летний защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт может летом 2022 года сменить чемпионат, сообщают итальянские СМИ. По данным источника, футболистом интересуются лондонский "Челси" и "Барселона". Сообщается, что с лета 2022 года сумма отступных за де Лигта будет составлять 120 миллионов евро.

В текущем сезоне голландский защитник провел 20 матчей за "Ювентус" во всех турнирах и забил 1 гол.


Источник: football-italia


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